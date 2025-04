Juventusnews24.com - Tudor su Vlahovic: «Mi è piaciuto il modo in cui ha protetto il pallone e ha lottato. Sono contento, vi spiego perché»

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Roma–Juventus. Le sue dichiarazioni sulla partita di Vlahovic:

«Ho fatto una buona gara. Mi è piaciuto il modo in cui ha protetto il pallone e ha lottato. Chiaramente, un attaccante vuole sempre fare gol, e quando ci riesce trova ancora più energia. In questi giorni mi sono messo completamente a disposizione: dieci allenamenti, tutte le riunioni, sempre con la massima concentrazione per fare bene».