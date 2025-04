Rompipallone.it - Tudor-Juve, è già scoppiato il caso: l’indizio arriva dai social

Igorprova a dare un volto nuovo allantus, mano le prime polemiche anche per l’allenatore croato: unche fa discutere tra i bianconeriE’ un momento cruciale, e non potrebbe essere altrimenti, per lantus, che in questo finale di stagione deve fare di tutto per centrare l’ultimo, fondamentale, obiettivo rimasto, quello del quarto posto in classifica e dunque della qualificazione alla prossima Champions League. Era impossibile pensare di proseguire con Thiago Motta e dunque i bianconeri hanno optato per l’avvicendamento in panchina, affidando le loro speranze al traghettatore Igor.Il tecnico croato si è posto da subito in una ottica di rottura rispetto al precedente ciclo tecnico, ed era piuttosto prevedibile. Non soltanto per la diversità di concetti tattici del proprio gioco, ma anche per un approccio maggiormente improntato alla ‘ntinità’, sin da subito richiamata.