Tudor fa piazza pulita | doppio addio alla Juve

Tudor sulla panchina della Juventus ha portato una scossa tanto attesa in casa bianconera. Non solo sul piano tattico, con il ritorno alla difesa a tre, ma anche nelle gerarchie di spogliatoio, completamente rimescolate dal tecnico croato. Basti vedere il rilancio immediato di Dusan Vlahovic, relegato ai margini durante l’ultima parte della gestione Motta e ora di nuovo centrale nell’attacco Juventino. Il numero 9 serbo, dato comunque in partenza a fine stagione per motivi di bilancio, si ritrova improvvisamente con una vetrina di prim’ordine per chiudere in bellezza il suo capitolo torinese. Contro la Roma, Tudor ha confermato di non avere timori reverenziali e ha scelto di premiare chi dà garanzie immediate. Ne è prova l’esclusione di alcuni nomi altisonanti a vantaggio di interpreti più funzionali al suo spartito, come Kenan Yildiz, già decisivo contro il Genoa. Leggi su Sportface.it L’arrivo di Igorsulla panchina dellantus ha portato una scossa tanto attesa in casa bianconera. Non solo sul piano tattico, con il ritornodifesa a tre, ma anche nelle gerarchie di spogliatoio, completamente rimescolate dal tecnico croato. Basti vedere il rilancio immediato di Dusan Vlahovic, relegato ai margini durante l’ultima parte della gestione Motta e ora di nuovo centrale nell’attaccontino. Il numero 9 serbo, dato comunque in partenza a fine stagione per motivi di bilancio, si ritrova improvvisamente con una vetrina di prim’ordine per chiudere in bellezza il suo capitolo torinese. Contro la Roma,ha confermato di non avere timori reverenziali e ha scelto di premiare chi dà garanzie immediate. Ne è prova l’esclusione di alcuni nomi altisonanti a vantaggio di interpreti più funzionali al suo spartito, come Kenan Yildiz, già decisivo contro il Genoa.

Il Milan fa piazza pulita, addio a tre big a giugno: decisione presa, non si torna indietro. Il bomber fa Piazza pulita, quattro gol nel big match che vale il sorpasso in classifica. Ferrari, Vasseur fa piazza pulita: terremoto a Maranello, che teste fa saltare | .it. La Juve cerca Skriniar, sirene blaugrana per Leao. Amorim fa piazza pulita. La Juve fa piazza pulita, via Giuntoli e Thiago Motta: hanno già deciso. Igor Tudor a un passo dalla Juventus. Ne parlano su altre fonti

Non solo Motta, Elkann fa piazza pulita: via a giugno - Non solo Thiago Motta, Elkann ha deciso di fare piazza pulita alla Juventus quindi il futuro è deciso. Via a giugno. Per iniziare un nuovo ciclo ... (juvelive.it)

Roma, Ranieri fa piazza pulita. Da Mancini a Sarri: chi può arrivare... e chi no - In settimana Gian Piero Gasperini si era detto possibilista su un eventuale futuro sulla panchina della Roma dalla prossima stagione, non negando la possibilità, ma in casa giallorossa per ora i ... (informazione.it)

Il Milan fa piazza pulita, addio a tre big a giugno: decisione presa, non si torna indietro - Il Milan fa piazza pulita, addio a tre big a giugno. L’ultima rivelazione svela il piano rossonero per giugno, con molte sorprese. Il Milan deve velocemente archiviare la partita di Coppa Italia e ... (notiziemilan.it)