Tudor a Rai Sport | Un pari che ci dà ancora più consapevolezza Dopo la partita ai ragazzi ho detto una cosa

Tudor a Rai Sport: le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus al termine della sfida pareggiata 1-1 allo stadio Olimpico contro la Roma di Ranieri

Igor Tudor è intervenuto nel corso della Domenica Sportiva ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida tra Roma e Juventus. Le parole del tecnico bianconero.

PAREGGIO – «Ci sta, abbiamo fatto un buon primo tempo, cose interessanti, con grande voglia, siamo partiti bene. Mi è piaciuto tanto perchè non era scontato visto il periodo da dove veniamo, da tutti i punti di vista. Siamo venuti con molta personalità, abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo loro sono partiti un po' più forte, abbiamo preso gol da calcio d'angolo. Alla fine volevamo fare noi il secondo gol, abbiamo spinto, ma non siamo riusciti. Ci sta, contro una Roma che viene da 7 vittorie.

TUDOR. a Raisport: "Siamo venuti qui con molta personalità e abbiamo fatto bene" - Igor Tudor è intervenuto nel corso della Domenica Sportiva, su Raidue, Le sue parole: Un pareggio giusto? Nel primo tempo Juve dominant ee aggressiva. Questo punto? "Ci sta, ... (tuttojuve.com)

Roma-Juventus, Tudor: "Vogliamo sempre vincere, ma siamo sulla strada giusta" - L'allenatore bianconero a Dazn: "Il pari ci sta, anche per il periodo fisico e di testa da cui arrivava la squadra. Ci dà fiducia per crescere ancora di più. Ho visto la giusta mentalità" ... (sport.sky.it)

