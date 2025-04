Trump | no negoziati Cina Pechino | è bullo

Cina saranno interrotti subito. I negoziati con gli altri Paesi, che hanno richiesto gli incontri, inizieranno immediatamente". Così Donald Trump su Truth. Immediata la risposta della Cina in una nota della rappresentanza di Pechino alle Nazioni Unite in una nota. Gli Usa "sfidano le leggi fondamentali dell'economia e i principi del mercato", si legge. Ma Pechino "non si farà intimidire" delle minacce di Trump: "Questo è un tipico atto di unilateralismo, protezionismo e bullismo economico". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 18.55 "Tutti i colloqui sui dazi con lasaranno interrotti subito. Icon gli altri Paesi, che hanno richiesto gli incontri, inizieranno immediatamente". Così Donaldsu Truth. Immediata la risposta dellain una nota della rappresentanza dialle Nazioni Unite in una nota. Gli Usa "sfidano le leggi fondamentali dell'economia e i principi del mercato", si legge. Ma"non si farà intimidire" delle minacce di: "Questo è un tipico atto di unilateralismo, protezionismo e bullismo economico".

