Trump vuole la Groenlandia e potrebbe averla

vuole veramente Trump è la chiave per analizzare la direzione verso cui si sta dirigendo la politica estera americana in questo anno tempestoso e fatidico”, scrive Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “La valanga di iniziative estere e nazionali che si stanno svolgendo attorno alla Casa Bianca più iperattiva dai tempi di Franklin D. Roosevelt e l’estremo anticonformismo di molte delle politiche dell’Amministrazione la rendono singolarmente difficile da analizzare. E così arriviamo alla Groenlandia. L’interesse di Trump per il territorio non dovrebbe essere sottovalutato. Come acquisizione, gli darebbe un posto nei libri di storia. Ilfoglio.it - Trump vuole la Groenlandia e potrebbe averla Leggi su Ilfoglio.it "Che si tratti di tariffe, espansione territoriale, relazioni con la Russia, il futuro delle alleanze americane o l’equilibrio di potere in medio oriente, capire cosaveramenteè la chiave per analizzare la direzione verso cui si sta dirigendo la politica estera americana in questo anno tempestoso e fatidico”, scrive Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “La valanga di iniziative estere e nazionali che si stanno svolgendo attorno alla Casa Bianca più iperattiva dai tempi di Franklin D. Roosevelt e l’estremo anticonformismo di molte delle politiche dell’Amministrazione la rendono singolarmente difficile da analizzare. E così arriviamo alla. L’interesse diper il territorio non dovrebbe essere sottovalutato. Come acquisizione, gli darebbe un posto nei libri di storia.

Trump vuole la Groenlandia e potrebbe averla. Trump vuole la Groenlandia, ma può annetterla? Le possibili conseguenze di un eventuale attacco USA. Cavi sottomarini artici: perché Trump vuole la Groenlandia. Trump e la Groenlandia: perché vuole comprarla?. Perché Trump vuole la Groenlandia? L’isola del Regno di Danimarca per gli Usa è strategica. Groenlandia, Trump studia costi di acquisizione: ma può davvero annetterla? Il ruolo della Nato in caso di att. Ne parlano su altre fonti

Trump vuole la Groenlandia. Come potrebbe avvenire effettivamente l'acquisizione dell'isola artica e i cambiamenti geopolitici - Il presidente Donald Trump ha più volte parlato della sua intenzione di impossessarsi della Groenlandia. Newsweek ... (msn.com)

Perché Trump vuole la Groenlandia? L’isola del Regno di Danimarca per gli Usa è strategica - Trump ha parlato della Groenlandia come di una “necessità assoluta” per la sicurezza nazionale americana: ma davvero gli Stati Uniti possono sottrarla alla Danimarca? (italiaoggi.it)

Groenlandia, ecco perché Trump vuole il controllo. «Strategica per la "caccia" ai sottomarini russi nell'Artico» - Gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump intendono assumere il controllo della Groenlandia. Il generale Christopher G. Cavoli, massimo dirigente NATO in Europa e capo del Comando ... (msn.com)