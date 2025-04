Liberoquotidiano.it - Trump valuta lo stop ai dazi? Indiscrezioni e smentita

Il presidente"stando una moratoria di 90 giorni per iper tutti i paesi, Cina esclusa". Lo ha detto a CNBC il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena. E dopo questa ipotesi, che la Casa Bianca si è però affrettata a smentire, Wall Street riduce considerevolmente le perdite ed inverte la rotta sull'ipotesi di una pausa di 60 giorni neiglobali ad eccezione di quelli imposti alla Cina. Al momento l'indice Nasdaq oscilla attorno alla parità mentre il Dow Jones e lo S&P si attestano su perdite inferiori all'1%. E in queste ore i dirigenti di alcune delle più grandi banche del mondo hanno avuto ieri sera una call sugli effetti deisui mercati finanziari e sull'impatto per l'economia globale. Lo rivela Sky News che ha appreso che i responsabili di istituti di credito tra cui Bank of America, Barclays, Citi e Hsbc Holdings hanno discusso del caos in corso.