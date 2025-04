Trump riceve Netanyahu cancellata la conferenza stampa

Trump ha ricevuto il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca. I due leader avranno un incontro bilaterale nello Studio Ovale ma non ci sarà più la conferenza stampa, annullata a sorpresa. Quotidiano.net - Trump riceve Netanyahu, cancellata la conferenza stampa Leggi su Quotidiano.net Donaldha ricevuto il premier israeliano Benyaminalla Casa Bianca. I due leader avranno un incontro bilaterale nello Studio Ovale ma non ci sarà più la, annullata a sorpresa.

Trump chiama, Netanyahu corre. Anticipato l'incontro, sul tavolo dazi, Gaza, Iran e Siria - L'incontro, previsto dopo la Pasqua ebraica, è stato organizzato in grande fretta per oggi. Netanyahu ha volato a zig zag (per evitare il sorvolo di paesi in ... (huffingtonpost.it)