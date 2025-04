Thesocialpost.it - Trump: «Noi paghiamo la difesa Ue, loro ci fregano col commercio. I dazi? Potrebbero essere permanenti»

Leggi su Thesocialpost.it

Donaldha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo alla sua politica commerciale, aprendo la porta sia a una possibile permanenza deiche a potenziali negoziati. Il presidente ha infatti chiarito che gli USA non stanno considerando alcuna pausa nelle tariffe e che la strategia potrebbe rimanere invariata. «Ci sono diversi paesi che si stanno facendo avanti per negoziare con noi», ha spiegato, aggiungendo che, se l’accordo dovessevantaggioso per gli Stati Uniti, l’amministrazione stringerà patti con chiunque. In caso contrario, però, icontinueranno.Leggi anche: Carlo e Camilla atterrano in Italia: una visita importante per i rapporti tra Italia e InghilterraInoltre, il presidente ha confermato che Washington intende imporre nuovisulla Cina: «Se Pechino non cancellerà idel 34% entro domani a mezzogiorno, gli Stati Uniti aumenteranno le tariffe al 50%».