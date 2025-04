Trump ' negoziati sui dazi con tutti tranne che con la Cina'

tutti i colloqui" sui dazi "con la Cina saranno interrotti subito. I negoziati con gli altri Paesi, che hanno richiesto gli incontri, inizieranno immediatamente". Lo ha detto Donald Trump su Truth.

