Trump minaccia ulteriori dazi del 50% sulla Cina | Ma con gli altri Paesi pronti a negoziare L’offerta dell’Ue | Tariffe zero sui beni industriali

Cina dazi aggiuntivi del 50% a partire dal 9 aprile se il governo di Xi Jinping non ritirerà le sue misure ritorsive. È l’ultima minaccia lanciata su Truth dal presidente Usa Donald Trump. Ieri Pechino «ha emesso Tariffe di ritorsione del 34%, che si aggiungono a quelle già record, alle Tariffe non monetarie, alle sovvenzioni illegali alle imprese e alla massiccia manipolazione valutaria a lungo termine – scrive il presidente Usa sui social -. Questo è avvenuto nonostante il mio avvertimento che qualsiasi Paese che risponda agli Stati Uniti con ulteriori Tariffe, oltre a quelle già esistenti, sarà immediatamente soggetto a nuove Tariffe significativamente più alte». Pertanto, «se entro domani, martedì 8 aprile, la Cina non ritirerà il suo aumento del 34% rispetto agli abusi commerciali già in atto da lungo tempo – conclude Trump -, gli Stati Uniti imporranno alla Cina Tariffe aggiuntive del 50% a partire dal 9 aprile». Leggi su Open.online Gli Stati Uniti imporranno allaaggiuntivi del 50% a partire dal 9 aprile se il governo di Xi Jinping non ritirerà le sue misure ritorsive. È l’ultimalanciata su Truth dal presidente Usa Donald. Ieri Pechino «ha emessodi ritorsione del 34%, che si aggiungono a quelle già record, allenon monetarie, alle sovvenzioni illegali alle imprese e alla massiccia manipolazione valutaria a lungo termine – scrive il presidente Usa sui social -. Questo è avvenuto nonostante il mio avvertimento che qualsiasi Paese che risponda agli Stati Uniti con, oltre a quelle già esistenti, sarà immediatamente soggetto a nuovesignificativamente più alte». Pertanto, «se entro domani, martedì 8 aprile, lanon ritirerà il suo aumento del 34% rispetto agli abusi commerciali già in atto da lungo tempo – conclude-, gli Stati Uniti imporranno allaaggiuntive del 50% a partire dal 9 aprile».

Trump minaccia la Cina “Pronti ulteriori dazi al 50%” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto pronto a imporre alla Cina "ulteriori dazi del 50%". In un post sul social Truth, Trump ha precisato di e ... (msn.com)

Dazi, Trump: "Usa guadagnano miliardi". Scambio accuse con Cina - Il presidente americano in un post sul social Truth: 'I prezzi dei prodotti alimentari sono in calo e non c'è inflazione' ... (msn.com)

Dazi, oggi la comunicazione di Trump: cosa è successo finora e cosa sappiamo (e quanto rischia l’Italia) - Trump ha dichiarato che sarà «molto gentile»: attesa una sua comunicazione ufficiale alle 22, già annunciato che le tariffe avranno effetto immediato ... (msn.com)