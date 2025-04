Trump minaccia la Cina Pronti ulteriori dazi al 50%

Trump si è detto pronto a imporre alla Cina "ulteriori dazi del 50%". In un post sul social Truth, Trump ha precisato di essere pronto a una tale misura "se Pechino non rimuoverà le tariffe di ritorsione". Il capo della casa Bianca ha infine affermato che i negoziati con gli altri Paesi che hanno richiesto incontri "inizieranno immediatamente".-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

