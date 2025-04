Trump minaccia la Cina di 50% di dazi in più

Trump minaccia la Cina di un 50% di dazi in più dal 9 aprile se mantiene le sue misure ritorsive. Quotidiano.net - Trump minaccia la Cina di 50% di dazi in più Leggi su Quotidiano.net Donaldladi un 50% diin più dal 9 aprile se mantiene le sue misure ritorsive.

Dazi, Trump minaccia la Cina di 50% di dazi in più. 'Negoziati con tutti tranne che con Pechino' - Wall Street tenta il rimbalzo. Von der Leyen: 'Offerto agli Usa tariffe zero sui beni industriali'. Pioggia di vendite per i dazi. Il presidente agli americani: 'Niente panico, non siate deboli'. Berl ... (ansa.it)

Dazi, Trump minaccia la Cina: "Cosa faremo se non annullano contromisure" - Donald Trump continua a prendere di mira la Cina che ha annunciato dazi di ritorsione al 34% contro un’analoga misura annunciata nei giorni ... (iltempo.it)

Trump minaccia nuovi dazi del 50% sulla Cina se le richieste non saranno soddisfatte entro l’8 aprile - La nuova escalation tariffaria di Trump arriva nonostante i mercati di tutto il mondo siano stati scossi dall’annuncio di dazi reciproci dello scorso mercoledì. L’ S&P 500 ha perso oltre il 10% la ... (it.investing.com)