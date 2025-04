Trump ' la Ue dovrà comprare l' energia dagli Usa'

Trump rilancia l'accusa che "la Ue é stata creata per danneggiare gli Usa" sul fronte commerciale. "Molti Paesi, non tutti, volevano creare un monopolio contro di noi", ha detto, lamentandosi che gli Usa pagano la Nato per difendere Paesi che poi "fregano" gli Stati Uniti sul piano commerciale. "La Ue dovra' comprare energia da noi, il commercio con la Ue deve essere equo e reciproco", ha aggiunto.

