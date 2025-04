Trump la Ue dovra' comprare energia dagli Usa

Trump rilancia l'accusa che "la Ue é stata creata per danneggiare gli Usa" sul fronte commerciale. "Molti Paesi, non tutti, volevano creare un monopolio contro di noi", ha detto, lamentandosi che gli Usa pagano la Nato per difendere Paesi che poi "fregano" gli Stati Uniti sul piano commerciale. "La Ue dovra' comprare energia da noi, il commercio con la Ue deve essere equo e reciproco", ha aggiunto. Quotidiano.net - Trump, la Ue dovra' comprare energia dagli Usa Leggi su Quotidiano.net Donaldrilancia l'accusa che "la Ue é stata creata per danneggiare gli Usa" sul fronte commerciale. "Molti Paesi, non tutti, volevano creare un monopolio contro di noi", ha detto, lamentandosi che gli Usa pagano la Nato per difendere Paesi che poi "fregano" gli Stati Uniti sul piano commerciale. "La Ueda noi, il commercio con la Ue deve essere equo e reciproco", ha aggiunto.

