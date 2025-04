Trump difende i dazi mentre i mercati crollano

Il presidente americano Donaldimposti dalla sua amministrazione,mondialiIl presidente americano Donaldha difeso iimposti dalla sua amministrazione. Nel frattempo i. Parlando con i giornalisti sull’Air Force One,ha affermato di non avere alcun interesse a .

Dazi, in profondo rosso le Borse europee: Milano perde oltre il 7% | Sprofondano i titoli bancari, perdite fino a -12%.

Usa, Trump difende i dazi: “Non possiamo permetterci un deficit di 1.900 miliardi di dollari”.

Trump difende i dazi: "Una cura per l’economia, non voglio far crollare i mercati".

Dazi, Trump: “Resistete, vinceremo”. Cina: “Mercato ha parlato. Usa riparino a errore”.

Crollano le Borse asiatiche, Wall Street in allarme. Trump difende i dazi: “Una cura necessaria”.

Dazi, crollano le borse. Trump difende la sua politica e si scaglia contro la Cina: "Paese approfittatore".