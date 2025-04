Lapresse.it - Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca: “Io miglior presidente per Israele”

Ilamericano, Donald, ha accoltoil premier israeliano, Benjamin, arrivato a Washington per un bilaterale con il tycoon. Al centro dei colloqui i dazi (che persono al 17%) e la guerra commerciale, ma anche il conflitto a Gaza e il dossier iraniano. Nelle dichiarazionistampa nello studio ovale, il tycoon si è detto “ilcheabbia mai visto” e ha colto l’occasione per ribadire il suo sostegno a Tel Aviv.: “Elimineremo deficit e barriere commerciali”Dal canto suo, il premier israeliano ha annunciato che “eliminerà il deficit commerciale e le barriere doganali nei confronti degli Stati Uniti”. Secondo, “il libero scambio deve essere un commercio equo”. Sempre sul tema dazi,ha spiegato che gli Stati Uniti non stanno “esaminando una pausa”.