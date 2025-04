' Truffe e raggiri | no grazie' | convegno a Pisa per proteggere gli anziani

Truffe online e le frodi informatiche hanno sottratto agli italiani circa 560 milioni di euro negli ultimi tre anni, registrando un incremento del 30% solo nel 2024. La fascia di età 65-70 anni è la più interessata dalle Truffe secondo quanto riportato dal Ministero dell’Interno: un fenomeno. Pisatoday.it - 'Truffe e raggiri: no grazie': convegno a Pisa per proteggere gli anziani Leggi su Pisatoday.it "Leonline e le frodi informatiche hanno sottratto agli italiani circa 560 milioni di euro negli ultimi tre anni, registrando un incremento del 30% solo nel 2024. La fascia di età 65-70 anni è la più interessata dallesecondo quanto riportato dal Ministero dell’Interno: un fenomeno.

'Truffe e raggiri: no grazie': convegno a Pisa per proteggere gli anziani. Un incontro per difendere gli anziani dai raggiri. In Toscana la truffa dei like su Youtube: «Metti mi piace e sarai pagato». I messaggi, come funziona e come difendersi. L’impegno delle istituzioni. Prevenzione e formazione. Un progetto presto al via. Pistoia: riunito in prefettura il Comitato per l’ordine pubblico. Anziano sventa la truffa del falso incidente grazie ai consigli della polizia. Ne parlano su altre fonti

Fisco e truffe: come proteggere il tuo credito telefonico da raggiri insidiosi - Truffa a nome del fisco: come riconoscere il raggiroNegli ultimi giorni si è diffusa una truffa che sfrutta comunicazioni apparentemente ufficiali per ... (assodigitale.it)

Tentativo di truffa sventato: 80enne resiste a raggiro grazie ai consigli della polizia - Un tentativo di truffa nei confronti di un’anziana donna di ... Tuttavia, la donna ha saputo reagire prontamente, riconoscendo il tentativo di raggiro. Questo è avvenuto sostanzialmente grazie ai ... (gaeta.it)

Guerra alle truffe e ai raggiri. Come riconoscerli e difendersi - Come capire una truffa telefonica o un raggiro telematico ma anche come evitare borseggi e furti con destrezza, e chi contattare in caso di emergenza, gli obiettivi dei nuovi incontri pubblici ... (msn.com)