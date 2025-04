Truffe dello specchietto e finti incidenti condannati tre salernitani

Truffe "specchietto" fuori regione, tre condanne per altrettante persone originarie di Nocera Inferiore e Sarno. Le pene vanno dai 5 ai 6 anni di reclusione. Secondo le accuse, gli imputati - insieme ad una quarta persona - avrebbero consumato nel Lazio diverse Truffe a danno di automobilisti.

