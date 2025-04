Ilrestodelcarlino.it - Truffatori senza cuore. Maxi raggiro a una vedova: le spillano 14mila euro

Ancora truffe agli anziani sul territorio, i carabinieri di Montegiorgio denunciano quattro persone. Nei giorni scorsi i militari della Stazione carabinieri di Montegiorgio hanno concluso con successo un’articolata attività d’indagine denunciando alla Procura della Repubblica di Fermo, per truffa aggravata in concorso, due uomini di 46 e 20 anni originari della Campania, a seguito della denuncia presentata da una pensionata di 92 anni. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’anzianaera stata contattata telefonicamente al telefono di casa da un sedicente maresciallo dei carabinieri che le aveva chiesto di consegnare 7.000, per evitare il carcere al figlio coinvolto in un incidente stradale. L’anziana aveva effettivamente consegnato il denaro per ben due volte, per un totale di 14.