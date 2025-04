Ilgiorno.it - Truffa bonus edilizi. Cantieri milionari in case fantasma. Patteggiati 4 anni

Erano state definite “”, perché di fatto inesistenti, se non nelle documentazioni utilizzate per commettere frodi in materia di, tra ristrutturazioni, ecofacciate. A settembre la Guardia di finanza del Nucleo di polizia economico finanziaria di Como, coordinato dal sostituto procuratore Antonia Pavan, aveva eseguito misure cautelari nei confronti di sette indagati, arrivati ora a processo davanti al Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto. Marco Monti 51di Vigevano, ha patteggiato 4e 2 mesi di reclusione, passando dal carcere ai domiciliari. Assieme a lui, sono coinvolti Luca Beretta, 23di Cesano Boscone, Monica Ceron, 56di Cesano Boscone, Luigi Claudio Ginevra, 56di Sesto e Uniti nel Cremonese, Marco Monti 51di Vigevano e Samuele Russo, 51di Trezzano sul Naviglio, Giuseppe Ruta, 71di Mirandolo Terme: finiranno tutti davanti al Gup a inizio maggio.