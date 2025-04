Truffa al distributore | per ogni 20 litri di carburante ne mancava uno denunciato benzinaio

carburante della provincia. La scorsa settimana le fiamme gialle, hanno sottoposto a sequestro tre pistole erogatrici di rifornimento presso un benzinaio nel comune di Canepina, in quanto per ogni 20 litri di prodotto. Viterbotoday.it - Truffa al distributore: per ogni 20 litri di carburante ne mancava uno, denunciato benzinaio Leggi su Viterbotoday.it Attenzione continua da parte della guardia di finanza sui distributori didella provincia. La scorsa settimana le fiamme gialle, hanno sottoposto a sequestro tre pistole erogatrici di rifornimento presso unnel comune di Canepina, in quanto per20di prodotto.

