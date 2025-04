Trovato un secondo cadavere a Napoli legato all’omicidio di Marano | sospetto omicidio-suicidio

Napoli – Due omicidi a colpi di pistola nel giro di pochi minuti hanno scosso Napoli nella serata di ieri. La prima sparatoria si è consumata nei pressi di una scuola, dove un uomo è stato raggiunto da diversi colpi mentre si trovava all'interno della propria auto. Poco dopo, un secondo agguato è avvenuto nella zona dei Camaldoli: un altro uomo è stato ucciso in circostanze simili. secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio. Il secondo uomo Trovato morto ai Camaldoli avrebbe ucciso il compagno dell'ex moglie a Marano e poi si sarebbe suicidato.Sui due episodi di sangue, avvenuti a breve distanza temporale e geografica, stanno indagando i Carabinieri. Gli investigatori stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per ricostruire dinamica e movente.

