Trovati con droga fuori dal centro commerciale | scatta il daspo Willy

Trovati in possesso di varie sostanze stupefacenti nei pressi del centro commerciale Polycenter, nel Comune di. Chietitoday.it - Trovati con droga fuori dal centro commerciale: scatta il daspo Willy Leggi su Chietitoday.it Durante un controllo straordinario del territorio effettuato dai carabinieri di Fossacesia, coordinati dalla compagnia di Ortona, nei primi giorni di febbraio, due giovani sono statiin possesso di varie sostanze stupefacenti nei pressi delPolycenter, nel Comune di.

Spaccio di droga fuori dall'ospedale, nelle tasche dei pantaloni cocaina e un fiume di soldi. Genova, due arresti nel centro storico: pusher incastrato da un maresciallo fuori servizio. Spaccio fuori dai bar e ristoranti del centro: pusher in manette. Spaccia droga a 17 anni: preso con l’hashish fuori dalla scuola. In auto con un chilo e mezzo di cocaina: arrestato fuori dal centro commerciale. Carabiniere e agenti fuori servizio testimoni di uno scambio di droga mentre sono a cena. Ne parlano su altre fonti

Ricercati trovati e rinchiusi in carcere. Droga, centro al setaccio coi cani - Alcune aree del centro cittadino sono state scandagliate ... cittadini come ritrovi di presunti spacciatori e consumatori di droghe. Qui sono state identificate 90 persone ed eseguite 9 ... (msn.com)

Trovati con droga e armi. A passeggio col machete - Cinque persone denunciate per furto e possesso di armi e tre segnalate per droga ... di un centro commerciale e anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovati in possesso ... (msn.com)

Droga, a San Basilio la centrale dello spaccio di cocaina e crack per la movida del Centro: 18 arresti - Vasta operazione dei carabinieri della Compagnia Centro - su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma - per dare esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale ... (msn.com)