Trovano i ladri ancora sul posto | maxi furto sventato in una gioielleria di Ancona

Ancona, 7 aprile 2025 – Scardinano l’entrata di una gioielleria, riempiono i borsoni con 140mila euro in gioielli d’oro ma vengono beccati sul fatto. Così i carabinieri di Ancona sono riusciti a fermare due individui che, a volto coperto, si sono introdotti nell’attività di viale Colombo. Il colpo prima dell’alba Poco prima dell’alba, più precisamente alle 04:40 del 6 aprile, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato la forzatura della serranda d’ingresso e lo sfondamento della porta blindata di una gioielleria in viale Colombo e, una volta vicini all’ingresso dell’attività commerciale, hanno sorpreso due individui. Gli uomini avevano il volto nascosto da un passamontagna e stavano infrangendo le vetrine espositive interne per trafugare gioielli d’oro. Immediatamente bloccati e immobilizzati, i due sono stati trovati in possesso di diversi strumenti da scasso e di due borsoni contenenti vari gioielli in oro. Ilrestodelcarlino.it - Trovano i ladri ancora sul posto: maxi furto sventato in una gioielleria di Ancona Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 7 aprile 2025 – Scardinano l’entrata di una, riempiono i borsoni con 140mila euro in gioielli d’oro ma vengono beccati sul fatto. Così i carabinieri disono riusciti a fermare due individui che, a volto coperto, si sono introdotti nell’attività di viale Colombo. Il colpo prima dell’alba Poco prima dell’alba, più precisamente alle 04:40 del 6 aprile, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato la forzatura della serranda d’ingresso e lo sfondamento della porta blindata di unain viale Colombo e, una volta vicini all’ingresso dell’attività commerciale, hanno sorpreso due individui. Gli uomini avevano il volto nascosto da un passamontagna e stavano infrangendo le vetrine espositive interne per trafugare gioielli d’oro. Immediatamente bloccati e immobilizzati, i due sono stati trovati in possesso di diversi strumenti da scasso e di due borsoni contenenti vari gioielli in oro.

