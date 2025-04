.com - Tropico torna con il nuovo singolo Perché mi sono innamorato di te

Leggi su .com

midi te è il brano che sancisce il ritorno di, tra le penne più autorevoli del panorama nazionaleÈ un ritorno in grande stile quello di, che dopo il successo di Chiamami quando la magia finisce (l’album del 2023 che lo ha portato a riscuotere successi radiofonici, di critica e negli appuntamenti dal vivo) pubblica undi grande atmosfera:midi te sarà disponibile in radio e sulle piattaforme a partire da venerdì 11 aprile per Island Records. “È un po’ chefermo.passati due anni. Per questi tempi di musica, un’eternità. Ho scelto una canzone per iniziare il viaggio del disco, che mi emoziona particolarmente,dice delle cose che nella vita non riesco a dire così facilmente. Forsepiù bravo a dirle nelle canzoni certe cose”.