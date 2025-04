Gqitalia.it - Tron: Ares, tra Jared Leto super villain e la musica dei Nine Inch Nails, è già di culto

Dopo l'entusiasmante annuncio ufficiale al CinemaCon di Las Vegas 2025,è pronto a riportare in scena le incredibili suggestioni di un franchise nato negli anni Ottanta e ancora oggi tra i più ricordati, apprezzati e imitati di sempre. Il terzo capitolo della saga targata Disney sarà inoltre arricchito da un'imperdibile novità: per la prima volta l'universo virtuale dientrerà in quello reale e, stando alle dichiarazioni dei protagonisti, segnerà un punto di non ritorno.prima di, uno spartiacqueFacciamo un salto indietro negli anni e arriviamo al 1982. Estimatore ed esperto di videogame, lo statunitense Steven Lisberger, insieme al produttore Donald Kushner, inizia a proporre un progetto altamente innovativo agli Studios. L'idea di mescolare, in modo massiccio e particolare, computer grafica, animazione ed elementi in live action spaventa la maggior parte degli addetti ai lavori, ma attira l'attenzione della Disney, che accetta di finanziarlo e distribuirlo.