TRON | Ares il primo spettacolare trailer ufficiale!

primo trailer e il poster di TRON: Ares, l’attesissimo terzo capitolo del franchise di TRON. TRON: Ares è il seguito del film di fantascienza Disney del 1982 TRON e del sequel del 2010 TRON: Legacy.Ecco il trailer:TRON: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges.Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo. Nerdpool.it - TRON: Ares, il primo spettacolare trailer ufficiale! Leggi su Nerdpool.it Disney ha svelato ile il poster di, l’attesissimo terzo capitolo del franchise diè il seguito del film di fantascienza Disney del 1982e del sequel del 2010: Legacy.Ecco ilsegue un programma altamente sofisticato,, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando ilincontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges.Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

Digitale e reale si scontrano nel primo spettacolare trailer di Tron: Ares. Tron: Ares, Jared Leto nel primo spettacolare trailer sulle note dei Nine Inch Nails. Tron: Ares: il confine tra reale e digitale si fa labile nel primo trailer. Tron Ares si mostra nel primo spettacolare trailer. Tron: Ares, con Jared Leto e Jeff Bridges. Tron: Ares, lo spettacolare trailer ufficiale con Jared Leto e Jeff Bridges. Ne parlano su altre fonti

Tron: Ares, Jared Leto nel primo spettacolare trailer sulle note dei Nine Inch Nails - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Tron: Ares, lo spettacolare trailer ufficiale con Jared Leto e Jeff Bridges - Guardate il trailer ufficiale di Tron: Ares, attesissimo terzo capitolo della famosa saga di fantascienza di Disney. (cinema.everyeye.it)

Tron: Ares, con Jared Leto e Jeff Bridges - È stato diffuso il primo spettacolare trailer del terzo capitolo del franchise cinematografico di Tron in cui un programma altamente sofisticato viene inviato dal mondo digitale al mondo reale in una ... (avmagazine.it)