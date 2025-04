Laprimapagina.it - Trieste. Illycaffè guarda agli Stati Uniti? Espansione produttiva senza abbandonare l’Italia

Scelta quasi obbligata, contromisura oppure opportunità? Questione di punti di vista. Ma il dato rimane: le aziende italianeno al mercato a stelle e strisce. E non intendono farne a meno. Tant’è cheaccelera sull’internazionalizzazione, con lo sguardo puntato oltreoceano. Il gruppo triestino, simbolo del caffè di alta qualità nel mondo, sta valutando la possibilità di aprire una lineanegli, oggi il mercato più rilevante per l’azienda. Non si tratta, però, di un disimpegno dal territorio italiano:rimane il cuore pulsante dell’impresa, che continua a investire con decisione nella sua città d’origine. L’obiettivo, semmai, è affiancare alla storica sede una struttura dedicata esclusivamente al mercato americano, per rispondere in modo più efficiente a una domanda in costante crescita.