Trevisani scommette sull’Inter | Loro in semifinale? Si può fare e vi spiego perché! Al Bayern stanno saltando alcuni pezzi importanti

Trevisani scommette sull'Inter: le parole del noto giornalista e telecronista in vista del doppio confronto contro il Bayern MonacoMancano soltanto un giorno a Bayern Monaco Inter, la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League e il noto giornalista Riccardo Trevisani si dice ottimista sulle possibilità della squadra di Simone Inzaghi di passare il turno. Queste le motivazioni date dal telecronista Mediaset, il quale analizza i momenti che stanno attraversando le due squadre, quella nerazzurra di Simone Inzaghi e i bavaresi di Vincent Kompany. La gara di ritorno andrà in scena mercoledì 16 aprile a San Siro: i nerazzurri riusciranno ad imporsi, sfruttando le diverse assenze per infortunio dei tedeschi (su tutte quelle di Davies e di Musiala)? Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

