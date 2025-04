Trevisani critica la Juve | È bruttarella come prima E quei due grandi problemi che c’erano ci sono anche con Tudor

JuventusNews24Trevisani critica la Juve: le sue dichiarazioni negli studi di Pressing sui bianconeri dopo il pareggio per 1-1 in casa della Roma. Cosa ha dichiaratoRiccardo Trevisani è intervenuto negli studi di Pressing al termine della sfida tra Roma e Juventus, partita terminata col punteggio di 1-1. Le sue dichiarazioni.Trevisani – «Vediamo uno spirito diverso ma i due grandi problemi che c'erano prima ci sono ancora: Koopmeiners e Vlahovic. La Juve era solida anche prima e bruttarella anche prima. Se c'è una cosa che la squadra ha sempre avuto prima del tracollo con Atalanta e Fiorentina era la solidità, poi è sempre stata bruttarella. La squadra non gioca un calcio paradisiaco, Svilar ha fatto una parata»

