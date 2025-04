Trento Film Festival 2025 | uno sguardo libero sulle montagne del mondo

Leggi su Funweek.it

Dal 25 aprile al 4 maggioospita il, confermandosi ancora una volta, crocevia di storie culture e linguaggi diversi, uniti da un unico grande obiettivo: raccontare la montagna in tutte le sue forme. Un evento unico nel panorama internazionale, con 126e 165 eventi a cui si aggiungono 100 appuntamenti della sezione T4Future dedicata alle nuove generazioni.Cinema, contaminazioni e anteprime mondialiTra le opere in programma, spiccano 22 titoli in Concorso Internazionale (12 lungometraggi e 10 cortometraggi), insieme a 31 anteprime internazionali (16 mondiali) e 77 italiane. Ad aprire la rassegna sarà ‘Mar de Molada‘ di Marco Segato, un viaggio tra teatro e realtà ispirato all’omonimo spettacolo di Marco Paolini. A chiudere il, invece, ‘Vingt Dieux!’ del francese Louis Courvisier.