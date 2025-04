Ilfattoquotidiano.it - Trenta minuti di delirio a Wall Street, su voci di uno stop ai dazi (poi smentite) si muovono 6mila miliardi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È bastata una voce per muoveredi dollari di capitalizzazione solo sul principale indice di, lo S&P500, nel giro di 30. Si tratta della più violenta oscillazione di sempre a, in una giornata di scambi selvaggi caratterizzata da altissima volatilità. Gli indici newyorkesi hanno tutti aperto in deciso calo, con flessioni di quasi il 4%. Poi, l’emittente Cnbc riporta una dichiarazione del consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett secondo cui il governo Usa starebbe valutando una pausa di 90 giorni sui, fatta eccezione per la Cina.In un attimo gli indici virano al rialzo. L’S&P500 arriva a guadagnare circa il 4%, muovendosi di 8 punti percentuali. Stiamo parlando dell’indice più capitalizzato al mondo, un listino che vale nel suo insieme oltre 40miladi dollari e raggruppa le maggiori 500 aziende statunitensi quotate.