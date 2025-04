Ilfattoquotidiano.it - Treni, ritardi e cancellazioni sulla linea Venezia-Bologna. Disagi anche sull’Alta Velocità Milano-Bologna

Altra mattinata difficile per i viaggiatori in treno. La situazione più complicata, lungo la quale la circolazione è stata sospesa per oltre due ore (dalle 10,30 fino alle 13 circa) per l’investimento di una persona tra Monselice e Battaglia Terme, in provincia di Padova. IAltasono stati così instradati sul percorso alternativo tra Padova evia Verona, mentre i regionali deviatitratta-Napoli-Salernoo. Alcuni regionali sono stati limitati quando non cancellati e ciò ha costretto molti pendolari a trovare soluzioni di spostamento alternative.Un certo miglioramento – comunque funestato da– si sta registrandoAltadove la circolazione è in graduale ripresa dopo ore di rallentamenti dovuti ad accertamenti tecniciLivraga-Piacenza.