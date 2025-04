Treni e disagi | L' assessore Lucente dovrebbe avere più rispetto

assessore regionale ai trasporti Franco Lucente e i rappresentanti del comitato Treni in orario Valtellina e Valchiavenna: i motivi del contendere riguardano i dati sulla puntualità della linea Tirano-Milano e anche la questione. Sondriotoday.it - Treni e disagi: "L'assessore Lucente dovrebbe avere più rispetto" Leggi su Sondriotoday.it Si infiamma ancora una volta il botta e risposta indiretto tra l'regionale ai trasporti Francoe i rappresentanti del comitatoin orario Valtellina e Valchiavenna: i motivi del contendere riguardano i dati sulla puntualità della linea Tirano-Milano e anche la questione.

Treni soppressi, il "mercoledì nero" per i pendolari lombardi - Quattro treni cancellati e due soppressi sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano, due "saltati" sulla Milano-Brescia-Verona, tre sulla Milano-Brescia via Treviglio, due sulla Bergamo-Treviglio. Tutto i ... (milanotoday.it)

Treni fermi e guasti, ancora disagi sull'Alta Velocità - È stato un altro sabato di disagi per le ferrovie italiane: in mattinata due distinti episodi hanno infatti mandato in tilt l'asse dell'Alta velocità Milano-Roma, con ritardi che hanno avuto ... (ansa.it)

Treno investe e uccide 40enne, disagi sulla linea Lecce-Bari: ritardi fino a 250 minuti e cancellazioni - Una persona, di circa 40 anni, è morta dopo essere stata investita intorno alle sei del mattino di oggi da un treno che viaggiava sulla linea Bari-Lecce ... (fanpage.it)