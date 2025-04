Treni e aerei a rischio tra il 9 e il 12 aprile | disagi per milioni di viaggiatori

disagi in arrivo per chi ha in programma di spostarsi questa settimana. Tra mercoledì 9 e sabato 12 aprile sono infatti in programma scioperi nazionali nei settori ferroviario e aereo. Le agitazioni, promosse da più sigle sindacali, rischiano di paralizzare le principali reti di mobilità italiane coinvolgendo milioni di passeggeri. Tg24.sky.it - Treni e aerei a rischio tra il 9 e il 12 aprile: disagi per milioni di viaggiatori Leggi su Tg24.sky.it Pesantiin arrivo per chi ha in programma di spostarsi questa settimana. Tra mercoledì 9 e sabato 12sono infatti in programma scioperi nazionali nei settori ferroviario e aereo. Le agitazioni, promosse da più sigle sindacali, rischiano di paralizzare le principali reti di mobilità italiane coinvolgendodi passeggeri.

