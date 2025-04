Tregua in Ucraina | Peskov sottolinea la necessità di rispondere a domande cruciali

domande" a cui rispondere per arrivare a una Tregua in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Il presidente Putin sostiene davvero l'idea di un cessate il fuoco, ma prima di ciò, è necessario rispondere a un'intera serie di domande" alle quali "nessuno ha ancora risposto", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax, commentando l'auspicio espresso dal presidente americano Trump che il capo del Cremlino fermi le ostilità. Quotidiano.net - Tregua in Ucraina: Peskov sottolinea la necessità di rispondere a domande cruciali Leggi su Quotidiano.net Rimane "un'intera serie di" a cuiper arrivare a unain. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry. "Il presidente Putin sostiene davvero l'idea di un cessate il fuoco, ma prima di ciò, è necessarioa un'intera serie di" alle quali "nessuno ha ancora risposto", ha detto, citato dall'agenzia Interfax, commentando l'auspicio espresso dal presidente americano Trump che il capo del Cremlino fermi le ostilità.

