Tre raid in una notte: presi di mira tabacchi e distributori automatici. Fermate due persone

Tempo di lettura: < 1 minutoFurti in dueni e un colpo anche all’Agenzia delle Entrate questa. Un primo caso si è verificato presso un barin via Nenni dal quale i malviventi hanno prelevato dalla cassa circa 200 euro. Altroin via Cupa Ponticelli in un altro barnel quale i ladri, dopo aver forzato l’ingresso, hanno rubato stecche di sigarette e soldi ancora da quantificare.A Pacevecchia, in via Aldo Moro nella sede dell’Agenzia delle Entrate i malviventi dopo aver forzato la porta d’ingresso si sono diretti presso la gettoniera dei. Il danno ora è in corso di quantificazione. Durante il successivo sopralluogo degli agenti della Polizia di Stato venivanodue: un uomo e una donna di 35 e 33 anni entrambi condotti in questura per accertamenti.