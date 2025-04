Travolto da una lastra di vetro muore a Lido di Camaiore ingegnere di 56 anni

Leggi su Corrieretoscano.it

– Tragico incidente sul lavoro sul viale Pistelli adi. È accaduto in un cantiere di ristrutturazione di un albergo, nella zona della Sala Bingo. Una vetrata che era movimentata durante i lavori è crollata travolgendo un operaio di 56, che è morto sul colpo.Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo la chiamata alla centrale unica del 118. Ai sanitari non è restato altro che constatare il decesso.Sul posto gli agenti della polizia municipale di, i vigili del fuoco e i tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, che hanno il compito di stabilire la dinamica dell’incidente. “Un’altra tragedia sul lavoro colpisce la nostra regione, stavolta adi. A nome mio personale e dell’intera assemblea legislativa della Toscana voglio esprimere il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del lavoratore che oggi ha perso la vita, secondo le prime ricostruzioni, colpito da unadimentre stava lavorando in un albergo”.