Travolta e uccisa sulla Domiziana fissati i funerali di Raffaella

Travolta e uccisa in bici sulla Domiziana, domani ultimo saluto per Raffaella Korompay, insegnante 55enne di Cassino. Dopo 4 giorni dalla tragedia, effettuati gli esami di rito, la salma è stata restituita alla famiglia. I funerali si terranno domani, 8 aprile, alle 15:30, nella chiesa di.

