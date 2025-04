Casertanews.it - Travolge due scooter e si dà alla fuga, caccia ad una Fiat 500 blu

Leggi su Casertanews.it

Autoduee si dà: a Casal di Principe èa una500 blu. I fatti nel weekend in corso Umberto. Stando a quanto ricostruito, la vettura, a tre porte e di colore metallizzato, ha colpito 2con in sella 4 ragazzi che, sbalzati in aria, hanno riportato.