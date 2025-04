Tram delle Valli il servizio promosso dai passeggeri | voto 91

Bergamonews.it - Tram delle Valli, il servizio promosso dai passeggeri: voto 9,1

Teb presenta i risultati dell’indagine di Customer Satisfaction 2024, curata ed eseguita da CSA Research sui fattori di qualità attesa e percepita dagli utilizzatori delviario della Linea T1, che collega il comune di Bergamo con quello di Albinoite un tracciato lungo 12,5 km che attraversa i territori di Torre Boldone, Ranica, Alzano Lombardo e Nembro.Il metodo di rilevazione dei giudiziL’indagine di Customer Satisfaction è stata effettuata su un campione casuale attraverso interviste face to face, rivolte ai solidi età superiore ai 13 anni e realizzate a terra, in corrispondenzaprincipali fermate, laddove si registra una maggiore affluenza di. Non sono stati intercettati utenti che stavano utilizzando la linea per la prima volta il giorno dell’intervista.