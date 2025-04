Napolitoday.it - Tram del mare, stesso percorso della Linea 6: "Non si potevano evitare sprechi fin dall'inizio?"

Leggi su Napolitoday.it

Avrà lo6, il 'del', ma perché allora lavorare per anni su una metro (peraltro non ancora del tutto in funzione) se sarebbe stata doppiata da un mezzo di superficie di più semplice messa in opera? È la domanda che in molti, in queste ore si stanno, ponendo a.