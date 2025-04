Tragedia nel mondo del calcio | addio a Jorge Bolaño stella di Parma Lecce Sampdoria e Modena

Il mondo del calcio è sotto choc per la morte di Jorge Eladio Bolaño Correa, ex calciatore colombiano. Il campione è deceduto all'età di appena 47 anni. La Federazione calcistica colombiana (Fcf) ha fatto sapere: "Con profondo dolore esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia e ai cari di Jorge Eladio Bolaño Correa". L'ex giocatore della nazionale maschile colombiana, calciatore professionista e allenatore, è scomparso domenica scorsa. "La scomparsa di Jorge Bolaño – hanno continuato alla Fcf – lascia un vuoto nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo ammiravano. La sua eredità come calciatore e allenatore continuerà a vivere nella memoria dello sport colombiano".

