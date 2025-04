Tragedia in Valassina si ribalta più volte con l' auto e muore | chi è la donna che ha perso la vita sulla Ss36

auto che perde il controllo, forse dopo un urto, e si ribalta più volte fino a fermarsi in mezzo alla carreggiata. Tra le corsie quasi deserte di una domenica sera. Quando i soccorsi sono arrivati, nell'abitacolo non c'era nessuno. La donna al volante del mezzo era stata sbalzata a causa.

