Tragedia in Italia operaio morto a lavoro | una fine terribile

Tragedia in Italia, operaio morto a lavoro: una fine terribile – Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto al Lido di Camaiore nel pomeriggio di lunedì 7 aprile 2025. Purtroppo un operaio di 56 anni ha perso la vita. Intorno alle 14.40, una lastra di vetro è caduta dall'alto, colpendo mortalmente l'uomo all'interno di un hotel in fase di ristrutturazione. ( dopo le foto)Leggi anche: Corpo trovato nel fiume, identificata la vittima: di chi si trattaLeggi anche: Funerali di Sara Campanella, la diretta a "Storie Italiane" ma è polemica: cosa succedeTragedia in Italia, operaio morto a lavoro: una fine terribile Infortunio mortale oggi, lunedì 7 aprile 2025, sul lavoro in Versilia, a Lido di Camaiore, dove un uomo che stava lavorando in un albergo è stato colpito da una lastra di vetro caduta dall'alto.

