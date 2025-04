Puntomagazine.it - Tragedia a Marano di Napoli e a Napoli: omicidio-suicidio l’ipotesi degli inquirenti

In base alle prime ricostruzionii fatti di sangue sarebbero avvenuti per motivi passionaliNella mattinata del 7 aprile 2025,diè stata teatro di un drammatico episodio culminato in un. Secondo le prime ricostruzioni, Andrea Izzo, dopo aver scoperto la relazione tra la sua ex moglie e Mirko Gargiulo, ha deciso di affrontare quest’ultimo. Izzo ha intercettato Gargiulo, che si trovava a bordo della sua BMW bianca in via-Pianura, nei pressi della scuola “Papa Luciani”, e gli ha sparato diversi colpi di pistola, uccidendolo sul colpo.Successivamente, Izzo si è allontanato dal luogo del delitto e si è diretto in strada comunale Montelungo, nella zona dei Camaldoli. In questa località isolata, l’uomo ha rivolto l’arma contro sé stesso, togliendosi la vita.