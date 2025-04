Tragedia a Marano | Andrea Izzo uccide Milko Gargiulo e si toglie la vita

Milko Gargiulo, 56 anni, è stato assassinato questa mattina da Andrea Izzo in via Marano-Pianura, nei pressi della scuola parificata Papa Luciani. Gargiulo, residente nella zona collinare di Napoli e figura conosciuta nel mondo delle palestre cittadine, aveva intrecciato una relazione con l’ex compagna di Izzo, possibile movente dell’omicidio.L’agguato è avvenuto intorno alle 8, in un momento di grande afflusso: decine di bambini stavano per entrare nell’istituto scolastico, accompagnati dai genitori. Gargiulo è stato raggiunto da almeno cinque colpi d’arma da fuoco.Dopo il delitto, Andrea Izzo si è tolto la vita, chiudendo tragicamente una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità. Laprimapagina.it - Tragedia a Marano: Andrea Izzo uccide Milko Gargiulo e si toglie la vita Leggi su Laprimapagina.it , 56 anni, è stato assassinato questa mattina dain via-Pianura, nei pressi della scuola parificata Papa Luciani., residente nella zona collinare di Napoli e figura conosciuta nel mondo delle palestre cittadine, aveva intrecciato una relazione con l’ex compagna di, possibile movente dell’omicidio.L’agguato è avvenuto intorno alle 8, in un momento di grande afflusso: decine di bambini stavano per entrare nell’istituto scolastico, accompagnati dai genitori.è stato raggiunto da almeno cinque colpi d’arma da fuoco.Dopo il delitto,si è tolto la, chiudendo tragicamente una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

