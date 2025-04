Tragedia a Clusone | sessantenne muore nell’auto in fiamme

Tragedia dalle circostanze ancora incerte ha scosso la comunità di Clusone, nella notte appena trascorsa, quando un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incendio che ha avvolto la sua auto. L'incidente è avvenuto alla periferia della cittadina, in via Brescia, la strada che conduce a San Lorenzo di Rovetta.I vigili del fuoco sono stati allertati poco dopo le 3, insieme a un'ambulanza dei Volontari della Presolana, per un'auto in fiamme. Quando le fiamme sono state domate, i soccorritori hanno fatto una tragica scoperta: nella vettura c'era una persona carbonizzata. Le prime indagini indicano che l'auto, una Audi A4, potrebbe aver preso fuoco mentre era in movimento. Il tettuccio del veicolo è stato trovato a circa un centinaio di metri di distanza dal punto d'impatto, suggerendo che l'automobilista, dopo aver perso il controllo del mezzo, si sia schiantato contro un palo.

