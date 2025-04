Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani migliorato ilVista l'ora su strade ed autostrade della capitale a Centocelle per lavori sui binari tranviari attive Fino al prossimo 11 maggio modifiche alla viabilità con divieti di transito e di sosta in base all' avanzamento di lavori su via Giacomo Bresadola in via Federico del Pino in via Filippo Parlatore deviazioni per le linee bus 519 n 5 e n 543 ricordiamo che in occasione della visita istituzionale dei Reali britannici da oggi è fino al 10 di aprile sono previsti alcuni eventi che causeranno disagi alla circolazione e agli spostamenti nel centro della città in particolare domani sono previste limitazioni temporanee alall'altare della Patria al parco archeologico del Colosseo con chiusure a partire dalle 11:50 in Fori Imperiali e via dell'Ara Coeli dalle 12:30 e le chiusure interesseranno anti via Celio vibenna e via di San Gregorio da via di Porta Capena fino al Colosseo ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito